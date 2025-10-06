A l’occasion des deux dernières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, l’équipe nationale a entamé son regroupement à Maputo, au Mozambique. Le premier contingent composé de 17 joueurs dont Serhou Guirassy est arrivé sur le sol Mozambicain. Pour ce rassemblement, Paulo Duarté fera sans Mouctar Diakhaby et Issiaga Sylla, tous déclarés forfaits.

A quelques jours de son match face au Mozambique, le Syli national a officiellement entamé son regroupement à Maputo. 17 joueurs dont l’attaquant du Borussia Dortmund, Serhou Guirassy sont présents au QG de la sélection établi dans la capitale Mozambicaine. Le reste de l’effectif est attendu dans les prochaines heures.

Mouctar Diakhaby et Issiaga Sylla, déclarés forfaits

La Fédération Guinéenne de football a annoncé les forfaits du défenseur central Mouctar Diakhaby et du capitaine, Issiaga Sylla.

Touché aux ischio-jambiers ce samedi lors d’un match de Liga avec son club, FC Valence, Diakhaby a été contraint de déclarer forfait pour ces deux prochaines sorties du syli national.

Également blessé avec son club grec, Astéras Tripolis, le capitaine Issiaga Sylla, manquera aussi ce ressemblent.

Mohamed Ali Camara et Sahmkou Diaby, appelés en renforts

Par la même occasion, la FGF annonce la convocation de Mohamed Ali Camara (Tel-Aviv) et Sahmkou Diaby Camara (MFK Karviná) sont appelés en remplacement, en remplacement aux deux forfaits. Les deux joueurs sont attendus à Maputo dans les prochaines heures.

Deux matchs de confirmation pour Paulo Duarté et ses hommes

En marge du sprint final des éliminatoires du prochain mondial, la Guinée disputera deux matchs clés: Face au Mozambique, jeudi prochain à Maputo avant de recevoir le Botswana à Casablanca, le 14 octobre. Ces deux duels représentent une occasion de confirmation pour le technicien portugais et son staff après un début d’aventure réussi sur le banc du syli national. Un début ponctué par une victoire contre la Somalie et match nul face l’Algérie.

A deux journées de la fin des campagnes éliminatoires, la sélection nationale, avec 11 points occupe la 4ème place du groupe G derrière le Mozambique et l’Ouganda qui totalisent chacun 15 points. A une victoire de la qualification, l’Algérie occupe la première place de la poule avec 19 points