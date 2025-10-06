En prélude à la rentrée universitaire 2025-2026, prévue le 20 octobre prochain, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Alpha Bacar Barry, a rappelé les principales réformes envisagées pour cette nouvelle année académique.

Lors de la cérémonie d’ouverture du séminaire national de renforcement des capacités des équipes de gestion des institutions d’enseignement supérieur, il a insisté sur la transparence dans la gouvernance universitaire.

« Cette nouvelle année académique, placée sous le signe de la rigueur, de la transparence et de la modernisation de la gouvernance universitaire, marquera la mise en œuvre opérationnelle des principales réformes engagées par le ministère — notamment la digitalisation des procédures, la rationalisation budgétaire et la montée en compétences des ressources humaines », a-t-il déclaré.

Dans son discours, le ministre a souligné l’importance de ce séminaire, rappelant que la performance des institutions d’enseignement supérieur repose autant sur la qualité de l’enseignement que sur la rigueur de leur gestion.

« L’excellence administrative est le socle de l’excellence académique », a-t-il affirmé.

À ce titre, Alpha Bacar Barry a mis l’accent sur la responsabilité directe des recteurs, directeurs généraux et ordonnateurs devant la loi en matière de gestion budgétaire et financière. Selon lui, il n’y a pas de place pour la complaisance ou l’improvisation.

« Chaque gestionnaire doit maîtriser les textes, appliquer les règles et rendre compte de chaque acte de gestion », a-t-il ajouté, précisant que cette rigueur s’impose à tous les niveaux de l’administration universitaire, de la planification budgétaire à la délivrance des services aux acteurs.