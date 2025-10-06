Nommé Premier ministre le 9 septembre dernier, Sébastien Lecornu a présenté sa démission ce lundi 6 octobre 2025, à la suite d’une vive contestation suscitée par la composition de son gouvernement. Le chef de l’État, Emmanuel Macron, a accepté sa démission dans la matinée.

Cette décision intervient à peine 24 heures après l’annonce des premiers membres de son équipe gouvernementale, critiquée pour son manque de cohérence politique et ses choix jugés contestables.

Avec moins d’un mois à la tête du gouvernement, Sébastien Lecornu entre ainsi dans l’histoire comme le Premier ministre le plus éphémère de la Ve République.