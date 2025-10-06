L’Agence nationale de la météorologie (ANM) a alerté, ce lundi 6 octobre 2025, sur des risques élevés d’inondation au cours des prochaines 24 heures en Guinée. Selon l’institution, des orages et des averses sont attendus en Basse Guinée dans la soirée et la nuit de ce lundi, ainsi que dans la matinée du mardi 7 octobre 2025, par endroits.

Les villes de Conakry, Coyah, Dubréka, Kamsar, Kindia et Forécariah figurent parmi les plus exposées. Face à cette situation, le service météorologique appelle à la prudence et recommande le strict respect des consignes sécuritaires, notamment dans les zones à risque.

“Soyez vigilants dans les zones inondables, en particulier les usagers de la mer ; respectez les consignes de sécurité pendant la pluie ; protégez les biens susceptibles d’être affectés par la pluie et l’humidité”, lance l’ANM.

L’agence invite par ailleurs les usagers à s’informer régulièrement auprès de ses canaux officiels pour suivre d’éventuelles mises à jour de l’alerte.