Dans une interview sur la VOA, le Premier ministre a justifié l’interdiction des manifestations en Guinée par la fragilité du contexte sociopolitique, réitérant la position du gouvernement vis-à-vis de cette question.

Ancien membre de l’opposition et président de la commission d’organisation de la manifestation des Forces vives le 28 septembre 2009 contre la candidature de Moussa Dadis Camara, Bah Oury soutient qu’il faut tirer les leçons du passé pour envisager le présent.

“Lorsqu’on a traversé plusieurs épreuves, ce sont des leçons qui permettent d’envisager le présent et le futur sous d’autres auspices. Nous avons vu par exemple, le 28 septembre 2009, une manifestation pacifique qui était bon enfant en début de matinée, se transformer en un carnage humain”, se rappelle le Premier ministre, invitant les Guinéens à faire preuve de patience en vue de donner chance à la refondation.

“Dans un contexte de refondation – avec des fragilités de nos institutions, avec des velléités de restauration du système aboli le 5 septembre 2021- les hommes et les femmes de la Guinée doivent faire preuve de prudence et de responsabilité, ne pas s’engager tête baissée dans des logiques susceptibles d’accroître la fragilité du processus politique en cours et des institutions qui sont en train d’être définies”.

Le chef du gouvernement reconnaît que les divergences politiques sont nécessaires, toutefois, selon lui, le contexte n’est pas favorable à l’organisation des manifestations de rue.

“Les divergences politiques doivent s’exprimer, mais le contexte de la fragilité de nos institutions devrait amener les uns et les autres à faire preuve de patience, à faire preuve de résilience et surtout, à faire preuve de responsabilité. Lorsque la situation s’améliorera, les institutions démocratiques seront installées, il va de soi, libre à chacun d’exprimer, par les voies démocratiques et légales, leurs divergences”, a-t-il conclu.

Les manifestations sociopolitiques sont interdites depuis mai 2022. Cette interdiction semble principalement cibler les mobilisations des acteurs politiques opposés à la gestion de la transition par le général Mamadi Doumbouya. En revanche, les manifestations pro-CNRD se déroulent sans entrave sécuritaire.