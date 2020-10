Le ministre conseiller à la présidence de la République, Cheick Taliby Sylla, s’est exprimé sur la manifestation contre le manque d’électricité dans la sous-préfecture de Kolabounyi relevant de la préfecture de Boké.

Dans ses explications, l’ancien ministre de l’énergie pense qu’il y a une manipulation derrière ces émeutes.

«Vous savez qu’on est habitué à instrumentaliser les jeunes dans ce pays», a lâché Taliby Sylla dans l’émission On refait le monde sur Djoma FM.

En marge de ces manifestations pour le retour du courant, un mort, des blessés, des arrestations et des dégâts matériels ont été enregistrés.

Pour Taliby Sylla, même s’il n’y a pas de courant à Kolabounyi, cela ne doit pas justifier ce qui est arrivé.

« Les gens profitent d’un problème pour pouvoir aggraver une situation. S’il n’y a pas de courant, il y a d’autres voies à suivre. Il y a les responsables qui sont en charge de la fourniture de l’électricité », estime le conseiller d’Alpha Condé, qui rappelle plus loin que la sous-préfecture de Kolabounyi n’est pas gérée par la société EDG.

Selon Taliby Sylla, un groupe électrogène a été envoyé à Kolabounyi sur initiative du président de la République par le biais de l’ANAIM, pour soulager la population de cette localité en matière de fourniture du courant.

« Mais vous avez un réseau de fortune avec des fils de fer, ce n’est pas la sous-préfecture de Kolabounyi seulement, mais vous avez des villages avoisinants, où les gens ont tiré comme ils veulent ces lignes là pour pouvoir alimenter leurs localités », tente de convaincre l’ancien patron du département de l’énergie

Pour justifier les « efforts » fournis par le gouvernement guinéen dans la localité de Kolabounyi dans le domaine de l’électricité, Taliby Sylla déclare.

« C’est l’ANAIM jusqu’à date qui fournit le carburant à Kolabounyi pour alimenter ces villages là », renchérit-il

Le problème du courant à Kolabounyi date de longtemps a reconnu honnêtement le ministre.

Lorsqu’il était à la tête du ministère de l’énergie, Taliby Sylla se félicite d’avoir engagé des démarches pouvant permettre à cette sous-préfecture de tourner la page.

Malheureusement regrette t-il, le projet a été bloqué au niveau des départements ministériels qui devraient mettre les moyens pour l’exécution des travaux.

« A un moment donné à travers des réunions qu’on faisaient quand j’étais ministre de l’énergie, on avait décidé de normaliser le réseau de Kolabounyi, de mettre un transformateur élévateur et de tirer les lignes de 20 kilovolte un peu plus loin et mettre de transformateurs distributeurs. Malheureusement, cela n’a pas eu lieu malgré que le budget a été élaboré et envoyé au ministère du budget et au ministère de l’économie et des finances », explique t-il longuement

Par ailleurs à Sangaredi et Kamsar, Taliby Sylla rappelle que c’est l’État qui paie les factures des consommateurs.

«Aucun consommateur d’énergie ne paie sa facture à Kamsar», ajoute t-il

Pour finir, le ministre a appelé les citoyens de Kollabounyi au calme et à la retenue.

« Il faut que les populations de Kollabounyi se ressaigissent. La rue ne doit pas gérer notre pays. Parce que ce qui est clair, si Kolabounyi dit aujourd’hui qu’il veut être alimenter par hydrau-électricité ou autre chose c’est faux. Ce n’est pas possible », coupe t-il court