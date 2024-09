Depuis l’avènement du CNRD le 5 septembre 2021, combien de kilomètres de routes ont été construites en Guinée ? Après la déclaration du ministre de l’Urbanisme, Mory Condé, évoquant la construction de plus de 800 km de routes, c’est au tour du Directeur général des Douanes, Moussa Camara, d’affirmer que plus de 2000 km ont été réalisées, principalement financées par les recettes intérieures.

Lors de son passage sur le plateau de la synergie de l’an 2 du CNRD sur la RTG, le général Moussa Camara a souligné les avancées notables du gouvernement en matière d’infrastructures routières. “Ce qui est très visible pour le citoyen lambda, ce sont les réalisations économiques. En trois ans, le CNRD et le gouvernement ont réussi à construire plus de 2000 km de routes, ainsi que des échangeurs et des ponts, essentiellement grâce aux recettes intérieures”, a-t-il déclaré, sans toutefois fournir plus de précisions sur ces projets.

En plus des infrastructures routières, la DG des Douanes a également mis en avant d’autres résultats obtenus sous la transition. Il a notamment évoqué “la stabilité du Franc guinéen face aux devises étrangères”, qu’il attribue à une politique monétaire rigoureuse déterminée par la Banque centrale en accord avec les directives du CNRD.

Par ailleurs, il a souligné les efforts déployés pour réduire la dépendance aux importations de denrées de première nécessité, grâce à la mécanisation et à la modernisation de l’agriculture. “L’État a mis en place des mécanismes pour rapatrier les recettes minières, contribuant à renforcer les réserves en devises. Ces mesures ont permis de mieux maîtriser l’inflation dans notre pays, ce qui a un impact direct sur le coût de la vie”, a-t-il ajouté.