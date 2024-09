Le Premier ministre Bah Oury s’est prononcé sur le dossier des anciens dignitaires du régime Alpha Condé, détenus à la maison centrale de Conakry depuis plus de deux ans.

Lors de son passage sur le plateau de la Synergie du 5 septembre, Bah Oury a été interrogé sur le cas des acteurs politiques en exil et de ceux incarcérés depuis plus de deux ans à la maison centrale de Conakry. “Qu’est-ce qui est en train d’être jugé ? C’est la responsabilité individuelle des personnalités qui ont, à un moment donné, occupé de hautes fonctions dans ce pays”, a-t-il expliqué, tout en reconnaissant la prolongation de leur détention.

“Certaines de ces personnalités sont en détention préventive. Et je suis d’accord que cette détention préventive a trop duré. Mais cela relève de la justice, je ne peux pas me permettre de juger l’action judiciaire. Tout ce que je peux dire, c’est que la justice fasse diligence dans ce qu’elle a à faire, dans le respect du droit et de la présomption d’innocence”, a déclaré Bah Oury.

Poursuivis pour corruption, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux, détournement de deniers publics, l’ancien Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana, l’ancien président de l’Assemblée Amadou Damaro Camara, l’ancien ministre de la Défense Mohamed Diané, l’ancien ministre de l’Environnement Oyé Guilavogui, l’ancien ministre de l’Économie Mamadi Camara et l’ancien ministre de l’Habitat Ibrahima Kourouma sont tous en détention préventive à la maison centrale de Conakry.