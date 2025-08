La Haute Autorité de la Communication (HAC) a haussé le ton à travers un communiqué publié ce mercredi 6 août 2025 à l’encontre de plusieurs relais de radiodiffusions privées à l’intérieur du pays. Dans un communiqué officiel, l’organe de régulation déplore une transformation illégale de ces relais en véritables stations de production et de diffusion, souvent animées par des personnels « non professionnels ».

La HAC y voit une « violation flagrante » des cahiers des charges et des conventions d’établissement signés entre l’État et les promoteurs des radios privées concernées.

L’institution rappelle qu’un relais est censé uniquement « répéter le signal d’une station de radio d’origine dans une zone qui n’est pas couverte de manière adéquate », et non produire ses propres contenus.

En conséquence, les promoteurs de ces relais sont sommés de se conformer à la réglementation en vigueur d’ici le 31 août 2025. Faute de quoi, la HAC menace de procéder à leur fermeture pure et simple, en s’appuyant sur les dispositions des articles 1er, 49 et 52 de la loi organique N°2020/0010/AN relative à ses missions et attributions.

Cette mise en garde intervient dans un contexte de prolifération des médias communautaires dans les régions de l’intérieur du pays, souvent saluée pour son rôle dans la proximité avec les populations, mais critiquée pour le non-respect des normes professionnelles et réglementaires.

La HAC, fidèle à son mandat de régulation, entend ainsi remettre de l’ordre dans un secteur en pleine expansion mais jugé parfois anarchique.