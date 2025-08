Le président de l’Union Démocratique pour le Renouveau et le Progrès (UDRP), Edouard Zoutomou Kpogomou, a exprimé de vives réserves quant à la convocation du corps électoral par le président de la Transition, en vue du référendum constitutionnel prévu le 28 septembre.

Vice-président de l’Alliance nationale pour l’alternance démocratique (ANAD), Kpogomou reconnaît que cette convocation relève des prérogatives du chef de la transition, le général Mamadi Doumbouya. Toutefois, il s’interroge sur la pertinence du moment choisi : « La vraie question est de savoir si toutes les conditions sont effectivement réunies pour justifier un tel acte», déclare-t-il.

Selon lui, le processus d’identification des électeurs est encore loin d’être achevé. « Le fichier électoral, censé servir de base au référendum, reste incomplet. De nombreuses personnes ne sont toujours pas recensées, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays », déplore-t-il.

Le leader politique va plus loin en évoquant une opération partiale : « On a l’impression qu’une partie seulement de la population a été ciblée, notamment celle considérée comme favorable aux intentions encore non exprimées de l’exécutif », accuse-t-il.

Concernant la communication autour du projet de nouvelle Constitution, il critique une approche qu’il juge confuse et ambiguë : « On parle de vulgarisation, mais certains discours relèvent clairement de la propagande. Il devient difficile de distinguer l’information objective du soutien politique. C’est une confusion totale », estime-t-il.