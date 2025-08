Alors que les citoyens se plaignent du manque de denrées de première nécessité — notamment le riz, la farine et le sucre — tant à Conakry qu’à l’intérieur du pays, le gouvernement guinéen assure avoir pris les dispositions nécessaires pour éviter toute rupture d’approvisionnement.

C’est dans ce cadre qu’une rencontre s’est tenue, mardi 5 août 2025, entre les opérateurs économiques, les grands importateurs, le ministre des Transports et porte-parole du gouvernement, ainsi que la nouvelle ministre du Commerce, Fatima Camara, a rapporté la télévision nationale, Rtg.

À cette occasion, les autorités ont réitéré leur mise en garde contre toute spéculation autour de l’approvisionnement en denrées de grande consommation, aussi bien dans le Grand Conakry que dans les régions de l’intérieur. « Le ministre des Transports et madame la ministre du Commerce se sont retrouvés avec les opérateurs économiques et les importateurs afin de discuter, échanger et trouver des solutions pour soulager le panier de la ménagère. Le marché sera suffisamment approvisionné, il n’y a donc pas de raison de craindre des ruptures », a rassuré, Mamadou Saliou Diaby, secrétaire général du ministère du Commerce.

Des mesures ont également été annoncées pour réduire les tracasseries administratives, notamment au port autonome de Conakry et aux frontières terrestres. Une initiative saluée par les opérateurs économiques. « C’est une rencontre fructueuse qui a permis de faire remonter les difficultés rencontrées au niveau du port. L’État a décidé de prioriser les denrées de première nécessité, telles que le sucre, la farine et le riz », a précisé Saikou Ou marque Diallo, responsable régional de la chambre de commerce de Conakry.

Des campagnes de sensibilisation sont par ailleurs en cours pour inciter les opérateurs économiques à respecter les prix d’engagement fixés conjointement avec le gouvernement. Des engagements ont été pris de part et d’autre afin de prévenir toute pénurie.

Les importateurs, pour leur part, ont rassuré les autorités quant à la disponibilité des produits de première nécessité dans leurs différents dépôts.