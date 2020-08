Le responsable de la mobilisation du Front national pour la défense de la Constitution (Fndc) a comparu, ce jeudi 6 août 2020, devant le Tribunal de première instance de Dixinn.

Oumar Sylla alias Foniké Mengué est poursuivi dans deux dossiers. Dont le premier pour “menaces notamment de violence ou de mort, mise à la disposition d’autrui des informations de nature à la sécurité publique les articles 28 et 31 de la loi sur la Cybercriminalité” et le second pour “communication et divulgation des fausses informations article 519 du Code pénal”.

A l’ouverture de l’audience, et à la demande du procureur Sidy Souleymane Ndiaye, le juge a ordonné la jonction des procédures.

A l’entame des débats, à la question du président de l’audience, M. Charles Wright, le prévenu dit ne pas reconnaître les faits à lui reprochés.

Sur la circonstance de son interpellation, Foniké Mengué explique qu’il a été arrêté le vendredi 17 avril 2020. “J’étais assis chez moi. Jai vu plusieurs pick-up avec des hommes encagoulés qui sont venus me kidnapper pour m’envoyer a la villa 30, à la Dpj puis à la Maison centrale”.

Et d’ajouter: “je suis un citoyen engagé, acteur de la Societe civile et un révolutionaire qui défend la cause de son peuple. Je suis toujours inscrit dans la défense des acquis démocratiques. Je ne suis pas un prisonnier parce que j’ai fait du mal. Je suis un prisonnier politique d’Alpha Condé parce que je suis contre le projet de 3e mandat. Tout ce que nous faisons c’est pour défendre les acquis démocratiques”.

Abdoul Malick Diallo