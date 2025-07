Dans le cadre de sa stratégie de lutte contre l’insécurité urbaine et la prolifération de la drogue, la Direction Générale de la Police Nationale a mené, ce samedi 5 juillet 2025, une vaste opération de ratissage dans les marchés de Tombolia et d’Enta, en banlieue de Conakry.

Menée en coordination avec les Brigades Anti-Criminalité (BAC), la Compagnie Mobile d’Intervention et de Sécurité (CMIS) n°4 d’Enta, ainsi que les Brigades Spéciales d’Intervention de la Police (BSIP) de Tombolia, Matoto et Coyah, cette double opération a permis l’interpellation de 30 personnes suspectées de trafic de drogue, dont une jeune fille.

Selon le rapport communiqué par les autorités policières, 13 individus ont été arrêtés à Tombolia Marché, et 17 autres à Enta. Lors de ces interventions, les forces de l’ordre ont également saisi une arme blanche et une quantité importante de chanvre indien, conditionné en vrac et sous emballage.

Tous les suspects ont été placés en garde à vue au Commissariat Central de Dabompa, où des enquêtes sont en cours pour déterminer leur degré d’implication.

La Direction Générale de la Police Nationale invite les citoyens à renforcer leur collaboration avec les services de sécurité, en signalant tout comportement suspect dans leur voisinage.