Les députés guinéens entament une vacance parlementaire à partir du lundi 05 juillet 2021, après 9 mois d’activités axées sur les examens et adoption des textes de loi. Ces périodes de repos seront néanmoins consacrées aux séances de restitution auprès des électeurs, selon la députée uninominale de Boffa.

Au cours de la clôture de cette toute première session unique de la 9ème législature, le président du parlement a tenu à magnifié les activités de l’institution tout en mettant l’accent également sur l’instauration de la paix dans le pays.

Ce discours est vu par dame Zenab Camara, d’un acte invitant à sortir du communautarisme et de l’ethnocentrisme. «Notre pays n’a pas besoin de ça. Nous avons une Guinée, la Guinée en commun. Et moi je suis, pour valoriser les richesses et les ressources pour chaque région. Bannissons l’ethnocentrisme, le communautarise et nous les députés, nous avons cette responsabilité », a signalé l’élue de Boffa.

Après la clôture, l’heure est à la restitution, car il s’agit d’un principe de recevabilité, d’après dame Zenab.

«Maintenant qu’il y a la clôture, nous avons l’obligation d’aller faire les séances de restitution à nos mandants, toutes les lois votées par l’Assemblée, les initiatives que nous avons engagées…», a-t-elle dévoilé.

La députée uninominale de Boffa a fait savoir que plusieurs autres activités en faveur du développement de sa ville sont prévues par son cabinet.

Durant 9 mois, les parlementaires guinéens ont examiné et adopter 68 textes dont: 7 lois organiques, 57 lois ordinaires et 4 résolutions. La prochaine rentrée parlementaire est fixée au 5 octobre 2021.