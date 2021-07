Entamés, il y a un peu plus d’une semaine, les travaux de rénovation du pont de Kaporo sont terminés. C’est ce qui ressort d’un communiqué du Ministère des Travaux publics, publié ce lundi 05 juillet 2021.

Cependant, la mise en circulation du pont initialement prévue pour le 06 juillet est reportée. Le département en charge des Travaux publics annonce que pour des raisons techniques et de sécurité, le trafic sera progressivement rétabli comme suit:

𝟏. 𝐀 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐫 𝐝𝐮 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 15 j𝐮𝐢𝐥𝐥𝐞𝐭 𝟐𝟎𝟐𝟏, 𝐥𝐞 𝐩𝐨𝐧𝐭 𝐬𝐞𝐫𝐚 𝐞𝐱𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐯𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐨𝐮𝐯𝐞𝐫𝐭 et 𝐥𝐚 𝐜𝐢𝐫𝐜𝐮𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐯e𝐡𝐢𝐜𝐮𝐥𝐞𝐬 𝐞𝐭 𝐞𝐧𝐠𝐢𝐧𝐬 𝐥e𝐠𝐞𝐫𝐬 ;

𝟐. 𝐀 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐫 𝐝𝐮 𝟏𝐞𝐫 août 𝟐𝟎𝟐𝟏, 𝐥𝐚 𝐜𝐢𝐫𝐜𝐮𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐬𝐞𝐫𝐚 𝐫é𝐭𝐚𝐛𝐥𝐢𝐞 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐭𝐨𝐮𝐬 𝐞𝐧𝐠𝐢𝐧𝐬 𝐲 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐫𝐢𝐬 𝐥𝐞𝐬 𝐠𝐫𝐨𝐬 𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞𝐮𝐫𝐬 𝐭𝐨𝐮𝐭𝐞𝐬 𝐬𝐢𝐥𝐡𝐨𝐮𝐞𝐭𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐨𝐧𝐝𝐮𝐞𝐬.

Interrogé ce lundi par un reporter de la Rtg, le responsable de l’entreprise SACKO Ingénierie et Construction qui exécute les travaux annonce que le délai d’exécution de dix jours a été également respecté. Néanmoins, Ousmane Sacko invite le Ministère en charge des Travaux Publics et les usagers de ce tronçon à observer un certain délai avant l’utilisation du pont.

« Un tel ouvrage nécessite un délai d’observation de 28 jours. Mais vu la pression qui est là maintenant, nous allons essayer d’écourter ce délai de 28 jours à 14 jours Normalement et techniquement, si on n’arrive pas à avoir ces 14 jours, il faut forcément un délai de 10 jours. Et ce délai de 10 jours est incompressible pour le bon travail. L’ouvrage qui est là, c’est de l’argent qui a été mis dedans. Pour des impatiences de quelques jours, si on essaie d’ouvrir le pont à la circulation, à la consommation, automatiquement cela peut jouer sur sa durée de vie», a expliqué le maître d’œuvre.