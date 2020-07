En séjour dans sa préfecture natale suite au décès de son frère, l’artiste Nfaly Kouyaté a offert des forages aux habitants de Siguiri confrontées au manque d’eau.

Sur les raisons de son geste humanitaire, l’artiste explique: “ ma présence à Siguiri m’a permis de voir beaucoup de difficultés auxquelles nos mamans sont confrontées parmi lesquelles, le problème d’eaux. Donc, nous avons jugé nécessaire mon équipe et moi, à travers notre structure dénommée Namun group, de faire de notre priorité absolue, donner de l’eau aux citoyens. Afin d’aider surtout nos mamans et nos soeurs qui en sont les premières à souffrir victimes dans les foyers. Pour le moment, nous avons déjà 5 forages à travers la préfecture de Siguiri, mais ca ne va pas s’arrêter là. Nous comptons aller plus loin pour secourir les populations”, explique Nfaly Kouyaté.

Au nom des femmes du secteur, Saran Condé exprime sa satisfaction. « Nous sommes contentes pour le geste patriotique de Nfaly kouyaté puisque les autorités ont pris trop de promesses mais en vain. Et Dieu merci, dans les temps passés, certains de nos camarades ont été victimes de divorce à cause du manque d’eau car quand certaines sortaient, elles ne rentraient qu’au soir et les époux voyaient autrement. Donc, nous sommes vraiment satisfaits de ce don”.

Publicité

A part la musique, Nfaly Kouyaté s’investit dans l’humanitaire à travers son ONG Namun group. Notamment au Rwanda où il y a eu une école pour les enfants victimes de génocide de 1994, en Sierra Leone, et au Swanziland où il assure le parrainage des enfants orphelins du Sida.

Billy Nankouman Keita