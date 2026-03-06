Le président Mamadi Doumbouya a procédé à un remaniement de son cabinet civil ainsi que du Secrétariat général de la Présidence de la République. L’annonce a été faite à travers un décret lu à la télévision nationale, ce vendredi 6 mars 2026.

1- Cabinet civil du président de la République

Conseiller chargé des relations avec les institutions de la République : Dr Antoine Akoye Sovogui ;

Conseiller chargé des questions d’infrastructures et des transports : Yaya Sow ;

Conseiller chargé des questions d’énergie : Aly Seydouba Soumah ;

Conseiller personnel : Thierno Mamadou Bah ;

Conseillère chargée de la stratégie de croissance et du développement économique : Maimouna Diakhaby ;

Conseiller chargé de mission : Mamadou Dian Diallo ;

Conseiller chargé de mission : Colonel Tidiane Traoré ;

Conseiller chargé de mission : Balla Koivogui ;

Conseiller chargé de mission : Ahmed Badara Aly Diallo ;

Conseiller chargé de mission : Kémoko Camara ;

Conseiller chargé de mission : Mohamed Fiman Camara ;

Conseillère chargée de l’assainissement et de l’environnement : Charlotte Daffé ;

Conseiller chargé de l’emploi, du travail et de la protection civile : Moussa Cissé ;

2- Secrétariat Général de la Présidence de la République

Conseiller principal du ministre secrétaire général de la Présidence de la République : Oumar Diop.