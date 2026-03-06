Plus de trois semaines après son départ, le 13 février dernier, pour prendre part au sommet de l’Union africaine à Addis-Abeba, en Éthiopie, Mamadi Doumbouya, a regagné Conakry ce vendredi 5 mars 2026.

Le chef de l’État a foulé le sol guinéen aux environs de 11 heures. À l’aéroport international Ahmed Sékou Touré, une foule mobilisée lui a réservé un accueil chaleureux, ponctué d’un bain de foule.

À son arrivée, Mamadi Doumbouya s’est ensuite dirigé vers le Palais Mohammed V, siège de la présidence.

Ce retour intervient dans un contexte marqué par de nombreuses spéculations sur l’état de santé du chef de l’État, largement relayées ces dernières semaines sur les réseaux sociaux.