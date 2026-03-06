Détenu depuis le 31 mai 2022, l’ancien Premier ministre guinéen Ibrahima Kassory Fofana a bénéficié, ce jeudi 5 mars 2026, d’une liberté provisoire pour raisons de santé.

Si la cour a ordonné sa remise en liberté, elle n’a toutefois pas annoncé l’abandon des poursuites engagées contre lui pour détournement des deniers publics, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux. L’ancien chef du gouvernement, dernier Premier ministre du régime d’Alpha Condé renversé le 5 septembre 2021, reste donc poursuivi devant la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF). Son procès en appel doit se poursuivre le 29 mars prochain.

Depuis son inculpation, Kassory Fofana ne s’est jamais présenté devant la juridiction pour être entendu, ni en première instance ni en appel.

La question se pose désormais de savoir s’il comparaîtra après sa mise en liberté provisoire afin de répondre aux accusations de détournement portées contre lui. Pour l’heure, l’incertitude demeure. Même ses avocats, qui ont exprimé leur satisfaction après la décision rendue par le juge Daye Mara, restent prudents sur cette éventualité.

« C’est la grande question parce que dans son état actuel, je vois mal qu’il puisse se déplacer, qu’il puisse se tenir debout et qu’il puisse supporter son déplacement de l’hôpital ici. Ce qui est sûr d’ailleurs, il ne peut pas en ce moment-là quitter l’hôpital pour sa maison. Son état ne le permet pas», a déclaré Me Dinah Sampil.