La persistance du phénomène d’enlèvements en Guinée continue de susciter de vives inquiétudes au sein de l’Organisation Guinéenne de Défense des Droits de l’Homme et du Citoyen (OGDH). Alors que plusieurs cas visant des acteurs politiques, des membres de la société civile et des journalistes restent encore non élucidés, deux membres de la famille de l’ancien ministre Tibou Kamara ont été enlevés dans la nuit du mardi 3 mars 2026 à Dinguiraye. L’OGDH dénonce des pratiques qu’elle qualifie d’humiliantes et exige la libération de Hadja Asmaou Diallo et de Hadja Binta Camara, respectivement mère et sœur de l’ancien ministre.

Dans un communiqué publié ce jeudi 5 mars 2026, l’organisation exprime sa vive préoccupation face à un phénomène qui, selon elle, prend de l’ampleur. « L’OGDH exprime sa vive inquiétude face à la persistance de ces pratiques humiliantes et dégradantes, contraires aux lois nationales et aux engagements internationaux de la Guinée en matière de droits humains, dans un contexte marqué par une dégradation préoccupante des libertés publiques », indique le communiqué, qui rappelle que la Guinée est État partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi qu’à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, lesquels garantissent le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne.

« Ces garanties trouvent également leur fondement dans la nouvelle Constitution, notamment en ses articles 8, 9 et 10, qui consacrent le respect de la dignité humaine, la liberté individuelle, l’inviolabilité de la personne et la protection contre les actes arbitraires », précise l’OGDH.

Au regard de la gravité des faits, l’organisation interpelle le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme « afin qu’il engage sans délai, par ses services compétents, une enquête sérieuse et impartiale en vue de faire toute la lumière sur l’enlèvement des personnes susmentionnées ».

L’OGDH exige également des autorités une communication régulière sur l’état d’avancement des enquêtes relatives à ces faits, ainsi qu’aux autres cas similaires. Elle appelle par ailleurs à la cessation immédiate des pratiques d’interpellations extrajudiciaires menées par des individus cagoulés.