Par une série de décrets rendus publics ce vendredi 6 mars 2026, le président de la République a procédé à l’élévation de plusieurs officiers supérieurs de l’armée guinéenne au grade de général de brigade.

Les officiers concernés sont :

Colonel N’Fanmara Oularé, matricule 18 108 G

Colonel Alimou Coulibaly, matricule 18 259 G

Colonel Saa Alphonse Touré, matricule 18 818 G

Colonel Bacary Camara, matricule 19 684 G

Colonel Aly Badara Sangaré, matricule 19 521 G

Colonel Mamoudou Kaba, matricule 21 082 G

Colonel Louis Rémy Camara, matricule 21 864 G

Colonel Issa Nabé, matricule 25 393 G

Colonel Boubacar Barry, matricule 26 108 G

Colonel Hamidou Soumah, matricule 27 299 G

Colonel Mouctar Kaba, matricule 27 336 G

Colonel Mohamed Amine Camara, matricule 27 480 G.