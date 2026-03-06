Par une série de décrets rendus publics ce vendredi 6 mars 2026, le président de la République a procédé à l’élévation de plusieurs officiers supérieurs de l’armée guinéenne au grade de général de brigade.
Les officiers concernés sont :
Colonel N’Fanmara Oularé, matricule 18 108 G
Colonel Alimou Coulibaly, matricule 18 259 G
Colonel Saa Alphonse Touré, matricule 18 818 G
Colonel Bacary Camara, matricule 19 684 G
Colonel Aly Badara Sangaré, matricule 19 521 G
Colonel Mamoudou Kaba, matricule 21 082 G
Colonel Louis Rémy Camara, matricule 21 864 G
Colonel Issa Nabé, matricule 25 393 G
Colonel Boubacar Barry, matricule 26 108 G
Colonel Hamidou Soumah, matricule 27 299 G
Colonel Mouctar Kaba, matricule 27 336 G
Colonel Mohamed Amine Camara, matricule 27 480 G.