Le collectif d’avocats de Maïmouna Bah, militante de l’UFDG et proche de l’opposant Cellou Dalein Diallo, a tiré la sonnette d’alarme, ce mercredi 05 mars 2025. Dans une déclaration, il dénonce des menaces et des tentatives d’intimidation visant leur cliente, qui se sentirait en insécurité depuis son retour en Guinée.

Maïmouna Bah est rentrée récemment à Conakry après avoir pris part, à Abidjan, à un forum sur le renforcement des institutions internationales organisé en marge du troisième sommet Renewpac, sous l’égide de la Fondation Friedrich Naumann. Depuis, elle dit être la cible de “graves accusations pour troubles à l’ordre public”, accompagnées de “manœuvres d’intimidation inquiétantes”.

Selon ses avocats, des informations concordantes laissent penser qu’un enlèvement de la militante serait en préparation par des individus non identifiés. Pire, elle affirme observer “des mouvements suspects autour de son domicile” et des véhicules inconnus stationnant à proximité, ce qui l’amène à craindre pour sa sécurité et celle de sa fille de cinq ans.

“Depuis la propagation des rumeurs d’enlèvement, Madame Maïmouna Bah vit dans une insécurité permanente”, alerte le collectif, évoquant une situation de “stupeur et de désolation” au sein de sa famille et de son entourage politique.

Face à ces menaces, la militante de l’UFDG rejette “avec la dernière énergie” ce qu’elle qualifie d’”accusations mensongères et diffamatoires, montées de toutes pièces pour briser son engagement politique”. Son collectif d’avocats annonce ainsi avoir saisi le Procureur général près la Cour d’appel de Conakry en portant plainte contre X.

Les avocats rappellent que leur cliente, militante de longue date de l’UFDG, bénéficie des protections garanties par la Charte de la transition, notamment en matière de libertés fondamentales et de protection des droits humains. Ils citent plusieurs articles de ce texte fondateur, réaffirmant le droit à la sécurité, l’interdiction des traitements inhumains et des détentions arbitraires.

Le collectif exige que les autorités judiciaires “fassent toute la lumière” sur cette affaire et que justice soit rendue. “Force doit rester à la loi”, martèlent-ils, mettant en garde contre toute tentative d’intimidation visant à réduire au silence les voix dissidentes.

Alors que la situation politique en Guinée reste marquée par des tensions entre le pouvoir et l’opposition, cette affaire vient raviver les inquiétudes autour du respect des droits politiques et de la liberté d’expression dans le pays.