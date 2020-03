Travaux publics: début des travaux de construction de l’échangeur de Kagbelen

Pour améliorer la mobilité dans la ville de Conakry, l’État guinéen envisage de construire un échangeur au carrefour Kagbelen qui constitue un des points majeurs d’embouteillages avec plus de 20 mille véhicules par jour.

Après validation par le ministère des Travaux publics des études Avant projet détaillé (APD) produites par la mission de contrôle EGIS, l’entreprise CBITEC a déjà implanté sa base logistique et entamé les travaux de construction de l’échangeur.

En visite sur les lieux, le ministre Moustapha Naité a déclaré ceci: “Le président de la République a pris sur lui de rendre plus circulable la capitale, d’améliorer la mobilité urbaine. Et on sait, pour tous ceux qui utilisent nos voiries qu’un des points majeurs d’embouteillages en allant vers le grand Conakry c’est au niveau de Kagbelen. Il y a assez de trafics qui viennent par là. Les études qui ont été réalisées prouvent que plus de 20 mille véhicules passent sur ce tronçon chaque jour. Donc entre KM36 et la RN3 qui va vers Dubreka et le flux qui vient de la route Le Prince qui va vers l’autoroute pour aller vers l’intérieur du pays, il n’était pas envisageable quelle que soit l’amélioration qu’on faisait sur la chaussée de prendre en compte ce trafic là. Donc l’échangeur a déjà commencé. Les implantations ont déjà commencé. Le délai d’exécution est d’environ deux ans. Les travaux ont été lancés par le chef de l’Etat sur la T3 vers T3. Et c’est dans le même cadre que nous sommes en train de réaliser la 2X2 pont 8 novembre-Belvédère. Donc l’échangeur de Kagbelen sera le premier des échangeurs qui vont être réalisés, dans le cadre de ce même projet, avant d’aller sur l’échangeur de KM36”.

Par rapport au schéma adopté, le ministre a indiqué qu’il est prévu que tout le trafic qui viendra du centre ville en allant vers Coyah passe au niveau supérieur. Et tout le trafic qui viendra de Dubreka vers Kaloum via le KM36 passe au niveau du giratoire qui sera au dessus de l’échangeur. “C’est un échangeur moderne qui va nous permettre de vraiment prendre en compte tout le trafic et en améliorant naturellement la mobilité. On sait que deux heures sont généralement perdues par ceux qui traversent ce grand giratoire et ça impacte énormément notre économie et ça n’améliore pas du tout notre croissance économique. Nous pensons qu’avec cet échangeur on aura pris en compte une des problématiques majeures de mobilité dans notre capitale”.

Le projet, a souligné Moustapha Naïté, est financé dans le cadre de l’Accord-cadre Sino-guinéen de 20 milliards USD signé en 2017. “C’est un investissement de plus de 202 millions d’euros pour améliorer la voirie de Conakry. Donc, c’est les deux grands échangeurs de KM36 et de Kagbelen et aussi transformer certaines routes 1X2 voies et 2X2 voies pour prendre en compte le nombre de véhicules que nous avons à Conakry. Donc 202 millions d’euros pour améliorer la mobilité urbaine et les 355 millions d’euros dans le cadre de la RN1 Coyah-Dabola”.

Pour minimiser les désagréments pendant la construction, le ministre Naité a fait savoir que des voies de déviation seront construites pour permettre aux usagers se circuler. “C’est vrai que l’embouteillage va exister pendant le temps de construction, mais d’ici que le chantier ne finisse on connaîtra plus de désagréments”.

“Pour l’instant, on a pas encore le planning de l’entreprise. Le projet est en cours de finalisation. Dans tous les cas, tous les travaux aussi bien sur les voiries de Conakry et les échangeurs seront terminés à l’horizon 2022. L’entreprise a 35 mois y compris les études pour réaliser tous les travaux”, noté Ibrahim Boussari du cabinet de contrôle Egis.