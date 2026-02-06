Le ministre de l’Éducation nationale, de l’Alphabétisation, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle (MENA-ETFP), Alpha Bacar Barry, a été officiellement installé dans ses fonctions ce mercredi 4 février 2026. Lors de son discours d’investiture, il a présenté ses priorités pour l’avenir du système éducatif guinéen.

Alpha Bacar Barry a insisté sur l’importance de l’enseignement fondamental, qu’il considère comme le socle de tout le système éducatif. « J’ai compris dans vos propos que l’enseignement fondamental est primordial et crucial. Continuer les travaux dans ce domaine va permettre d’accélérer et de qualifier le reste. Je prends ici l’engagement d’y travailler et d’y apporter toute mon énergie », a-t-il affirmé.

Le ministre a également souligné la nécessité de garantir la qualité des enseignants, à travers des conditions de travail optimales, une formation continue et un accompagnement rapproché des élèves. « La stratégie autour de la question de l’enseignant de qualité ; la qualité des conditions de travail, la qualité de sa formation, la qualité de sa participation et la qualité de la proximité avec l’élève et l’apprenant, est importante à vos yeux. Là aussi, nous allons y travailler », a-t-il précisé.

Digitalisation et cantines scolaires : moderniser le système

Parmi ses autres priorités, Alpha Bacar Barry a évoqué la digitalisation du système éducatif, afin de disposer de tableaux de bord et d’indicateurs fiables pour éclairer les décisions. « J’ai compris que la digitalisation du système est importante pour disposer d’un tableau de bord, d’indicateurs et de données afin d’éclairer nos décisions. Là encore, nous allons y travailler », a-t-il expliqué.

Il a aussi souligné le rôle des cantines scolaires dans la scolarisation et le bien-être des élèves. « J’ai aussi compris que les cantines scolaires permettent de maintenir l’élève à l’école, de lui donner l’opportunité d’apprendre en toute sérénité et de soulager ses parents du lourd fardeau de le nourrir et de le ramener à l’école. Je promets d’y travailler », a-t-il ajouté.

Examens crédibles et dialogue social

Le ministre a ensuite abordé la question des examens et évaluations, soulignant leur importance pour la cohérence et la crédibilité du système. « Sans pour autant être un ministère du baccalauréat, nous veillerons à ce que les examens et les évaluations soient crédibles, afin qu’ils reflètent les volontés des uns et des autres, et surtout celles des parties prenantes », a-t-il indiqué.

Il a également réaffirmé son engagement à maintenir un dialogue permanent avec le syndicat des enseignants, garantissant ainsi la stabilité du système. « Ce dialogue ne devrait pas s’interrompre, nous allons y veiller », a-t-il insisté.

Alpha Bacar Barry a appelé à une collaboration renforcée pour définir des stratégies cohérentes et harmonisées, notamment dans la formation des enseignants et la digitalisation. « Maintenant que les deux départements sont réunis, nous n’avons plus d’excuse sur la question de la formation et du perfectionnement du personnel enseignant. Les grandes réformes entamées au ministère de l’enseignement technique vont continuer. La qualité de la gouvernance des écoles va continuer, la digitalisation va également continuer », a-t-il conclu.