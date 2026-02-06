À l’approche du mois de Ramadan et du Carême, Mamadi Doumbouya, a rencontré ce vendredi 6 février 2026 les opérateurs économiques. Objectif : obtenir des efforts concrets du secteur privé pour atténuer la cherté de la vie et soulager les populations.

Lors de cette rencontre, le chef de l’État a exhorté les acteurs économiques à agir « afin d’alléger le coût des produits de première nécessité, dans le but de soulager les populations ». Un appel lancé dans un contexte marqué par une forte pression sur le pouvoir d’achat des ménages.

Pour accompagner cette démarche, l’État a déjà pris plusieurs mesures, notamment la suppression des surestaries jusqu’au 31 mars 2026 et l’ouverture du Port autonome de Conakry vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Ces dispositions visent à fluidifier les opérations portuaires et à garantir une meilleure disponibilité des marchandises sur le marché national.

Mamadi Doumbouya a également insisté sur l’urgence de faire de la production locale un axe stratégique majeur. « Produire en Guinée et consommer guinéen constitue une orientation stratégique visant à renforcer l’autosuffisance alimentaire, à réduire la dépendance aux importations et à stimuler l’économie locale », a-t-il déclaré.

Les échanges ont aussi donné lieu à une séance de questions-réponses au cours de laquelle les représentants du secteur privé ont fait part de leurs préoccupations, tout en saluant les efforts engagés par les autorités pour améliorer le climat des affaires. Parmi les points soulevés figurent la prolifération des arrêtés conjoints, les difficultés liées aux entrepôts de stockage et divers obstacles affectant la compétitivité des entreprises.

En réponse à l’une des principales inquiétudes exprimées, le président de la République a tranché sans ambiguïté : « Désormais, aucun arrêté conjoint ne sera signé sans l’aval du Président de la République ». Une décision présentée comme un moyen de renforcer la cohérence de l’action publique, d’améliorer la gouvernance économique et de préserver la compétitivité du secteur privé.