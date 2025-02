Après la pose de la première pierre pour la construction de son futur siège au centre directionnel de Koloma, dans la commune de Ratoma, la Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce (BSIC) a tenu son assemblée générale ce jeudi 6 février 2025 à l’hôtel Radisson Blu de Conakry. La rencontre a réuni les représentants des 14 pays membres de la Communauté des États Sahélo-Sahariens (CEN-SAD), à laquelle appartient le groupe BSIC Guinée.

Au cours de cette Assemblée, la participation active de la Guinée à travers ses représentants au sein de la CEN-SAD a été reconnue et saluée par le secrétaire exécutif de l’organisation, Ado Elhadji Abou. Selon lui, les représentants du pays jouent un rôle important dans les activités menées au niveau des instances dirigeantes de l’organisation.

“Le secrétaire exécutif apprécie vivement cet engagement de la Guinée pour le renforcement de la Communauté des États Sahélo-Sahariens, l’une des huit communautés économiques régionales mises en place pour structurer le processus d’intégration de notre continent”, a-t-il souligné, rappelant que, depuis son lancement, la BSIC a connu une évolution très remarquable en termes de renforcement et de consolidation de son réseau dans les différentes zones couvertes par l’espace CEN-SAD.

“Il est également à souligner que cette noble ambition d’étendre le réseau, à travers les nouvelles filiales en Afrique centrale, de l’Est et du Sud, que le secrétariat exécutif est prêt à accompagner afin de faire rayonner la BSIC sur la majorité des pays africains. Les progrès enregistrés par la BSIC, ainsi que l’importance des résultats obtenus année après année, doivent être salués à juste titre, mais ils ne doivent pas faire oublier son rôle principal, celui de solution pour l’économie et la croissance du continent”, a ajouté Elhadji Ado, précisant que les efforts et la promotion d’initiatives conjointes devraient accroître la visibilité de l’institution et permettre de mettre en avant la CEN-SAD.

Le ministre de l’Économie et des Finances, Mourana Soumah, a souhaité la bienvenue et un agréable séjour aux membres de la CEN-SAD en Guinée. Il a ensuite rappelé le rôle central que joue la BSIC Guinée depuis maintenant 25 ans, notamment dans la transformation économique et sociale de notre région. Une démarche qui, pour le ministre Mourana, représente une ambition commune des 14 pays membres de la Communauté des États Sahélo-Sahariens.

“Nous sommes des États membres engagés à bâtir un avenir prospère pour nos populations. À ce titre, permettez-moi de rendre hommage aux pères fondateurs de cette institution, qui ont su construire les bases solides d’un partenariat financier régional porteur de développement et de solidarité. La Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce a démontré, au fil des années, son efficacité et son rôle primordial dans la transformation économique de nos pays. En Guinée, la BSIC a été et demeure un acteur majeur dans le financement de projets stratégiques, ayant un impact direct sur le bien-être de la population et le développement de l’économie. Qu’il s’agisse des infrastructures, de l’énergie, de l’agriculture ou du secteur privé, notre pays a bénéficié d’un appui constant. La Banque Sahélo-Saharienne a été et continue d’être un partenaire constant et efficace pour notre développement”, a-t-il déclaré, soulignant les contributions de la BSIC dans l’économie guinéenne. Il a cité, entre autres, le financement d’infrastructures clés telles que la construction de la route 2×2 Sonfonia-Kagbelen, la réfection de la route Kindia-Mamou, la construction d’infrastructures à l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, la construction d’infrastructures à l’Université de Labé, la construction de 30 villas à la cité ministérielle de Donka, ainsi que la construction et l’aménagement des garnisons militaires et la réfection des écoles nationales de police de Kagbelen.

Pour sa part, le ministre libyen des Finances, Khaled El Mabrouk, a rappelé que le continent africain regorge de ressources et de possibilités naturelles. Il a invité les États membres à tirer parti de ces richesses dans le processus de développement de l’espace CEN-SAD.

“La BSIC pourrait utiliser ces ressources dans ses financements et ses contributions. J’invite tous les pays à s’acquitter de leurs différentes contributions au capital de la banque. Cela permettra d’améliorer la valeur ajoutée de cette institution et de disposer des ressources nécessaires pour soutenir le développement du continent africain. C’est en honorant nos contributions que la banque pourra générer des revenus et participer, de manière plus élargie, au développement de ses filiales dans les pays membres. J’invite les participants à cette assemblée à proposer des solutions face aux défis et difficultés auxquels notre banque est confrontée, et à suggérer des traitements et solutions adéquats”, a-t-il ajouté.