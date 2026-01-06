Suite à la proclamation des résultats du scrutin présidentiel du 28 décembre 2025, qui a porté Mamadi Doumbouya à la tête de la Guinée dès le premier tour, les réactions internationales se multiplient.

Parmi elles, l’Union européenne a salué la tenue de ce scrutin, le qualifiant d’« étape décisive et attendue vers la fin de la transition politique ». Dans un communiqué, l’UE a affirmé sa volonté de poursuivre son partenariat de long terme avec la Guinée « sur la base d’intérêts partagés ».

Elle a toutefois insisté sur la nécessité que les prochaines élections, indispensables pour parachever le retour à l’ordre constitutionnel, se déroulent « dans des conditions ouvertes, transparentes et inclusives ».