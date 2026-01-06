Déclaré vainqueur de l’élection présidentielle du 28 décembre avec 86,72 % des suffrages exprimés, Mamadi Doumbouya sera officiellement investi président de la République de Guinée le 17 janvier prochain.

L’annonce a été faite par le président élu lui-même à travers une publication sur sa page Facebook. La cérémonie d’investiture se tiendra au stade Général Lansana Conté de Nongo, à Conakry.

Sur le terrain, les préparatifs vont bon train. D’importants travaux d’aménagement et de mise en place logistique ont été engagés en prélude à cet événement majeur, qui devrait réunir plusieurs chefs d’État, des représentants d’organisations internationales ainsi que de nombreuses personnalités politiques et diplomatiques.

Dans ce cadre, le ministre directeur de cabinet de la Présidence, Djiba Diakité, le ministre secrétaire général à la Présidence, le général Amara Camara, ainsi que le ministre de la Jeunesse et des Sports, Kéamou Bogola Haba, se sont récemment rendus sur les lieux afin de constater l’état d’avancement des travaux et s’assurer du respect du calendrier fixé.

Cette cérémonie d’investiture marquera une étape décisive du processus institutionnel en Guinée, avec l’entrée en fonction officielle du nouveau président pour un mandat de 7 ans.