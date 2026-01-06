Au lendemain de la reprise des cours dans les établissements scolaires guinéens, le ministre de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation, Jean Paul Cédy, a fait le point sur les trois semaines de congés de fin d’année, marquées par les perturbations liées à la grève dans le secteur éducatif. Il a assuré que des mesures appropriées seront mises en œuvre afin de rattraper le temps d’apprentissage perdu.

S’exprimant lors de la réunion de cabinet tenue le même jour, le ministre s’est montré optimiste quant à l’évolution du système éducatif national. Il a, par ailleurs, salué l’implication des cadres de son département ayant pris part aux négociations avec les syndicats d’enseignants. « Il a félicité les cadres impliqués dans les négociations avec le syndicat des enseignants, pour les résultats obtenus à l’issue des pourparlers », rapporte le service de communication du ministère dans son compte rendu.

Cette année, les autorités éducatives indiquent avoir pris des dispositions en amont afin d’anticiper les congés de fin d’année, dans un contexte marqué par les perturbations causées par la grève déclenchée par l’intersyndicale de l’éducation. Face à cette situation, le ministre a annoncé la poursuite d’actions concrètes visant à limiter l’impact de ces mouvements sociaux sur le calendrier scolaire. « Le ministre a enfin instruit la poursuite des efforts visant la récupération du temps d’apprentissage et insisté sur la nécessité de suivre rigoureusement la présence effective des enseignants en classe, tout en accordant une attention particulière au contenu des formations », précise le service de communication du MEPU-A.

La rencontre a également permis d’aborder plusieurs autres points, notamment l’élaboration d’une cartographie des thématiques dans le cadre de l’organisation des conférences pédagogiques, la mise à disposition d’un calendrier de rattrapage, ainsi que l’organisation de missions d’inspection sur le terrain.