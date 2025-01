Selon des informations qui circulent dans la capitale Conakry, à la veille de la manifestation des Forces vives de Guinée, des sommes d’argent et des motos auraient été distribuées à certains jeunes le long de la route Le Prince afin de les dissuader de répondre à l’appel des opposants. La Coalition nationale des associations pour la paix et le développement (CONAPAID) accuse un acteur politique proche de la junte d’être impliqué dans cette pratique.

Dans une vidéo que nous avons pu visionner, on y voit dix motos destinées à des jeunes de l’axe Le Prince, remises au nom du CNRD par un leader politique qui déclare agir au nom du président de la transition, le général Mamadi Doumbouya.

Il affirme que cette action s’inscrit dans la vision du président, qui a promis de donner du travail à la jeunesse guinéenne, à laquelle il a dédié sa gouvernance.

“Le général Mamadi Doumbouya veut que la jeunesse travaille. Nous ne distribuons pas d’argent, nous vous offrons simplement votre avenir. C’est cela notre vision. Fini le temps où l’on distribuait de l’argent, où l’on gaspille des ressources. Ce qui nous intéresse, c’est votre avenir. Le CNRD se soucie de votre avenir”, a-t-il déclaré lors de la cérémonie de remise des motos.

Cependant, cette distribution de motos suscite de nombreuses interrogations, d’autant plus qu’elle a eu lieu la veille de la manifestation des Forces vives, qui exigent le départ de la junte au pouvoir et la mise en place d’une transition civile.

Le président de la CONAPAID, Ibrahima Aminata Diallo, dénonce les agissements de certains acteurs politiques qui se livrent à ces pratiques, susceptibles de perturber la paix à Conakry, en particulier sur l’axe de la route Le Prince.

“La distribution de motos et d’argent le long de l’axe par certains acteurs politiques prétendant être soutenus par le CNRD et son gouvernement crée la confusion, la frustration et divise la jeunesse de cette partie de Conakry. Ces agissements s’inscrivent dans les erreurs du passé”, a-t-il fustigé au micro de Guinée360.

Selon le président de la CONAPAID, toute action en faveur de la jeunesse guinéenne doit se conformer aux valeurs démocratiques.

Ces pratiques rappellent celles utilisées sous le régime d’Alpha Condé pour empêcher les manifestations organisées à l’époque par l’opposition contre le pouvoir.