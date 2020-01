Kindia: mobilisation autour de l’arrivée du président de la République

Comme annoncé précédemment, le président de la République effectuera une visite dans la ville des agrumes ce lundi 06 janvier 2020. Cette visite s’inscrit selon nos informations dans le cadre de la réception des infrastructures réalisées dans le programme de L’ANAFIC.

Goleyah et Samoreya sont les lieux localités choisies pour cette visite avant de finir au centre-ville, où une foule en liesse attend impatiemment à la place des Martyrs.

Fortement mobilisées, les associations, les ONG les coopératives, les différents corps de métier évoluant dans la préfecture ont répondu présents pour exprimer leur soutien au président de la République.

Minis de pancartes et banderoles, où on peut lire « oui au référendum et oui au 3e mandat.

Thierno Aliou Sow