Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de l’innovation (MESRSI) a annoncé 80 nouveaux programmes de master entièrement rénovés alignées sur les standards internationaux et les besoins du marché.

Les programmes entre en vigueur dès cette année avec 2 400 places disponibles qui se répartissent comme suit : 800 places gratuites réservées aux 10 premiers de chaque programme de licence 2024, 800 places gratuites pour les enseignants titulaires d’une licence et 800 places ouvertes au public, au tarif de 5 000 000 GNF/an

L’inscription se déroule exclusivement sur www.parcoursupguinee.org