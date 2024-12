L’activiste de la société civile, Alpha Bayo, s’est exprimé sur les événements tragiques survenus à N’zérékoré lors de la finale d’un match de football organisé par un mouvement de soutien au CNRD. Avec tant des morts, des blessés, des portés disparus, l’ancien coordinateur de la MAOG estime que les responsables impliqués dans l’organisation, en particulier les ministres, devraient démissionner.

Dans une tribune parcourue par Guinée360, publié ce jeudi 5 décembre 2024, cet activiste de la société civile s’interroge sur l’implication des membres du gouvernement, notamment le ministre de la Jeunesse et des sports et celui de l’Agriculture, qui étaient présents dans le stade.

“Jusqu’à présent, le ministre de la Jeunesse et des Sports ainsi que celui de l’Agriculture et de l’Élevage, présents sur les lieux de la tragédie, n’ont pas encore démissionné. Le président ne les a pas révoqués de leurs fonctions, et aucune arrestation des responsables impliqués dans ce drame n’a encore eu lieu”, déplore-t-il.

Faut-il croire à l’aboutissement des enquêtes annoncées ? Faut-il croire au bilan donné par le gouvernement sur le nombre de morts ? Alpha Bayo reste pessimiste, rappelant que les résultats de l’enquête sur l’incendie des dépôts d’hydrocarbures de Kaloum, survenu l’année dernière, n’ont jamais été rendus publics, malgré les promesses des autorités.

“Dans un État sérieux, c’est tout le gouvernement qui devrait démissionner après une telle tragédie”, soutient-il.