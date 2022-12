À l’occasion d’un sommet tenu ce dimanche 4 décembre 2022, à Abuja dans la capitale nigériane, les Chefs d’États de la CEDEAO, se sont exprimés sur la transition en cours en Guinée. Ils ont réitéré leur position en faveur d’un dialogue « inclusif » pour la réussite de la transition. Réagissant à cette sortie, Oumar Rafiou Sow de l’ANAD a exprimé sa position.

Dans sa réaction chez nos confrères de FIM FM, le président du parti PRP, a clairement fait savoir que cette sortie de la CEDEAO « nous renforce dans nos idéologies, dans nos positions. C’est la preuve qui montre que ce dialogue n’est pas inclusif comme nous l’avons dénoncé souvent. Le dialogue il n’est pas inclusif parce qu’il y a une bonne partie des forces vives qui sont exclues ».

Sur la question d’une éventuelle délocalisation du dialogue hors du pays, le politique exprime sa position. Pour lui, si les Guinéens ne peuvent parler entre eux dans leur pays pour trouver une solution à la crise, c’est normal qu’ils aillent ailleurs le faire.

« Du moment que le CNRD et son gouvernement sont parties prenantes, on ne peut être juge et partie en même temps, si on délocalise, je pense on peut faire mieux. Si nous avons des représentants importants par exemple, l’ANAD a son président qui est harcelé judiciairement et qu’il n’a pas les garanties pour rentrer au pays, c’est une raison qu’on délocalise, si nous ne pouvons pas avoir confiance l’un à l’autre, ce n’est pas mauvais qu’on aille chez nos voisins discuter entre Guinéens, qu’on se comprenne et revenir avec des meilleures propositions dans l’intérêt de cette transition ».