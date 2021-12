Le président de la Commission de l’Union africaine est arrivé ce dimanche 5 septembre 2021 à Conakry. Moussa Faki Mahmat successivement été reçu par le Colonel Mamadi Doumbouya, le premier ministre Mohamed Béavogui et le ministre des Affaires étrangères, Morissanda Kouyaté.

A en croire Faki Mahmat, c’est une mission d’information et d’écoute des autorités de la transition. «Nous nous sommes félicités des pas posés par les autorités de la transition de la nomination d’un gouvernement civil dirigé par un Premier ministre civil. De la publication de la charte, la mise en place du Conseil National de la Transition dont nous espérons dont les membres soient nommés le plus rapidement possible. Nous (communauté internationale) attendons les prochaines étapes», a indiqué le tchadien.

«Nous sommes venus voir avec les autorités ce que l’Union africaine avec les autres peuvent faire pour accompagner dans cette phase de transition. Que ça soit dans l’élaboration de la constitution, la préparation des élections bien entendu en passant par le recensement ou la révision du fichier électoral. Ce sont des phases qui ont besoin de notre accompagnement», assure le chef de la délégation de l’UA.

A cette occasion, Moussa Faki Mahmat a présenté son représentant dans la région. Il s’agit de monsieur Mama Sidikou, également son représentant au Mali et au Sahel. Celui-ci sera en contact avec les autorités en Guinée «pour voir comment sur le plan technique, nous pouvons accompagner la transition en Guinée. Mes entretiens ont été très positifs, il y a espoir que les choses avancent, en tout cas l’Union africaine va soutenir de concert avec la CEDEAO, le processus en cours en Guinée», a laissé entendre Mahamat Faki.