À la suite de l’annonce de la candidature du président de la Transition, le général Mamadi Doumbouya, plusieurs acteurs politiques ont expliqué leur retrait de l’élection présidentielle prévue le 28 décembre prochain. Parmi eux, Edouard Zoutomou Kpoghomou, président de l’Union démocratique pour le renouveau et le progrès (UDRP) et vice-président de l’Alliance nationale pour l’alternance démocratique (ANAD).

Dans un entretien accordé à Guinee360, Edouard Zoutomou a détaillé les raisons de sa décision : « Nous n’avons présenté aucun candidat et avons décidé de nous désister à la dernière minute. La participation à cette élection serait un jeu déséquilibré, compte tenu des conditions actuelles et de la domination présumée du président de la Transition ».

Il a dénoncé des pratiques qu’il juge injustes et orientées, citant notamment des achats de conscience, des positions favorisées pour certains candidats, ainsi que l’organisation du scrutin par le ministère de l’Administration du territoire via la Direction générale des élections (DGE), initialement prévue pour le référendum. « Nous ne pouvons pas participer à une élection présidentielle simplement pour faire de la figuration, alors que le vainqueur semble connu d’avance et que certains candidats sont placés pour accepter ce sort », a-t-il insisté.

Malgré ce retrait, l’UDRP entend rester actif politiquement : « Nous continuerons à nous engager lors des élections législatives et communales, qui sont directement au contact de la population. La présidentielle n’est pas le seul canal de participation », a souligné Edouard Zoutomou, précisant que le parti soutiendra les candidats dont les positions se rapprochent de celles de sa formation politique.

Le président de l’UDRP a également dénoncé les tracasseries administratives et judiciaires qui empêchent certains ténors de l’opposition de se présenter : absence sur les listes électorales, accusations judiciaires et obstacles systématiques à l’éligibilité. « Dans ces conditions, le processus n’est pas juste. C’est une confiscation du pouvoir à ciel ouvert », a-t-il affirmé.

Enfin, il a adressé un message au président de la Transition : « Nous lui avons conseillé de garantir un processus électoral cohérent, permettant à la population de participer et de maintenir la cohésion nationale. Sa candidature n’est pas irréversible. Il doit rester attentif aux intérêts du pays et à l’unité de la population ».