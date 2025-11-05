Le Premier ministre Bah Oury a lancé ce mercredi 5 novembre 2025, un vaste projet de connectivité numérique pour 2200 écoles primaires à travers la Guinée. Pour lui, cette initiative ne se limite pas à installer des câbles et des ordinateurs et d’une nouvelle Guinée d’ici 2038.

« Aujourd’hui, 585 écoles sont déjà connectées. Nous allons très vite atteindre 2 200 écoles primaires », a-t-il annoncé devant un public d’enseignants et de partenaires techniques.

Bah Oury a également expliqué que l’histoire de l’humanité a toujours été marquée par des révolutions du savoir, notamment l’écriture, le livre, puis aujourd’hui le numérique. « Le numérique est en train de tout transformer. Imaginez dans dix ans ce que seront les enfants qui ont commencé leur éducation primaire avec les outils numériques. »

Pour lui, connecter les écoles, c’est préparer une génération d’enfants plus ouverts, plus créatifs et mieux formés. « C’est un potentiel énorme d’intelligence et de talent qui va émerger », a-t-il souligné.

Le Premier ministre a rappelé que cette démarche vise aussi à redonner toute sa valeur à l’école publique. « L’école publique doit redevenir le lieu où tous les enfants ont les mêmes chances. Elle doit réduire les inégalités et former les citoyens de demain. »

Il a aussi encouragé les enseignants à ne pas craindre les changements apportés par le numérique. « N’ayez pas peur. Le numérique vous permettra d’apprendre de nouvelles choses, d’évoluer dans vos métiers et d’ouvrir d’autres portes.»

Le chef du gouvernement a invité les Guinéens à se projeter dans l’avenir. « Fin 2025, donnons-nous rendez-vous lorsque les enfants qui commencent cette année seront à l’université, c’est-à-dire en 2038. On verra une nouvelle Guinée, totalement transformée », a-t-il rassuré, avant de préciser que cette transformation viendra d’une jeunesse éduquée avec le numérique dès le plus jeune âge. « Ce projet, c’est le symbole de l’équité et du partage de l’intelligence. Ce changement, vous allez le voir très vite. Ce sera notre révolution. »