Dans un communiqué diffusé ce mardi, 5 novembre 2024, le Parquet général de Conakry a apporté des éclaircissements concernant la libération, sous contrôle judiciaire, d’Elhadj Nouhou Diallo, inculpé de viol suivi d’avortement sur une jeune élève à Wanindara. Le Parquet a expliqué que cette décision repose sur l’article 294 alinéa 5 du code de procédure pénale.

Le communiqué exprime le regret du Parquet face aux fausses informations diffusées par un individu du nom de Tidiane Sow, qui aurait tenté de discréditer le chef du Parquet de Conakry et de porter atteinte à la dignité de l’institution judiciaire.

Ces déclarations font suite à l’ordonnance de libération sous contrôle judiciaire émise par le Président de la deuxième chambre de contrôle de l’instruction de la Cour d’appel de Conakry.

Le Parquet rappelle que l’ordonnance de détention provisoire d’Elhadj Nouhou Diallo, inculpé pour viol et complicité d’avortement, avait été rendue par le Tribunal de première instance de Dixinn le 23 octobre 2023. En réponse, la défense de l’inculpé a interjeté appel. Le 25 octobre 2024, malgré l’opposition du ministère public, la chambre de contrôle a émis une ordonnance de remise en liberté avec contrôle judiciaire pour l’inculpé, se basant sur des éléments de droit.

Dans le communiqué, le Parquet précise que cette ordonnance est conforme à l’article 294 alinéa 5, qui impose une décision non motivée, sans possibilité de recours. Par conséquent, le Parquet souligne qu’il n’a fait qu’appliquer la loi en exécutant cette ordonnance et s’assurera du respect des conditions de contrôle judiciaire par l’inculpé.

Par ailleurs, le Parquet rappelle qu’aucun recours n’est possible contre cette ordonnance, conformément aux dispositions légales, et réaffirme son engagement à respecter et appliquer les décisions de justice