La Guinée accueille cette année, pour la première fois de son histoire, la 22e session du concours d’agrégation du Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES). Ce choix témoigne des efforts entrepris par les autorités guinéennes pour rehausser le niveau de l’enseignement supérieur dans le pays.

Lors de la cérémonie d’ouverture, ce lundi 4 novembre 2024 à Conakry, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’Innovation, Alpha Bacar Barry, a mis en lumière les progrès accomplis par cette organisation panafricaine dont la Guinée est membre.

“Le CAMES d’aujourd’hui, qui s’adapte aux évolutions technologiques de notre époque, est le fruit de la vision et des actions solidaires de nos chefs d’État au sein de cet espace commun. Cette vision se concrétise par des stratégies et des actions concrètes, portées par nos ministères de l’enseignement supérieur et par l’engagement du Secrétariat Général de notre organisation panafricaine de référence”, a déclaré le ministre devant diverses personnalités au Palais du peuple.

Alpha Bacar Barry a souligné que le déroulement de ce concours en format bimodal est une illustration de la capacité du CAMES à évoluer avec son temps et à intégrer les avancées technologiques dans son fonctionnement. Il a également exposé ses ambitions pour préserver et développer les acquis de l’organisation.

“J’ai foi que cette dynamique sera maintenue, améliorée et intensifiée dans les années à venir. Il est essentiel que nous restions constants dans cette démarche d’adaptation aux évolutions contemporaines pour permettre au CAMES de demeurer une organisation leader dans la promotion de l’économie du savoir à travers l’enseignement, la recherche, le soutien au développement, l’innovation et l’évaluation des processus, des contenus et des personnels”, a-t-il déclaré.