La communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), tiendra un sommet extraordinaire sur la transition en Guinée et au Mali, le 7 novembre 2021. Au cours d’une rencontre entre une mission de l’institution sous-régionale et le ministre guinéen des Affaires étrangères ce jeudi, la participation du pays de Colonel Mamadi Doumbouya a été évoquée.

Les échanges ont porté sur les sanctions de la CEDEAO contre la Guinée, suite au coup d’État, renversant le gouvernement en place, le 5 novembre 2021. Pour rappel, l’institution sous-régionale avait suspendue le pays de ses instances.

«Nous avons dit au ministre que la CEDEAO, c’est des pays frères, des pays amis, des pays voisins, et donc ensemble, nous devons travailler pour que la Guinée connaisse une transition réussie, que la Guinée s’occupe désormais de son problème de développement», a expliqué M. Youssouf Diarrassouba, ambassadeur de la côte d’Ivoire en Guinée.

Sommet du 7 novembre

En ce qui concerne la participation de la Guinée au sommet extraordinaire du 7 novembre, Màrio Gomes Fernandez, le représentant résident de la CEDEAO en République de Guinée a fait croire que toutes les questions relatives à cela, seront analysées: «Et nous espérons que les solutions seront les meilleures pour la Guinée, parce que nous sommes ici en représentation de la commission et nous allons faire un rapport de nos entretiens avec le premier ministre. Nous croyons que les choses vont se dérouler normalement, nous n’avons rien à cacher et aussi de la part du gouvernement, je pense qu’il n’y a rien à cacher. Tout sera résolu à mon avis pour le bien de la Guinée et du peuple de Guinée», a rassuré le diplomate.

En face de ses hôtes, Morissanda Kouyaté a dit que la CEDEAO et la Guinée doivent travailler main dans la main pour sortir de cette situation non souhaitée. «Ce que nous aurions souhaité, c’est d’avoir un pays qui marche normalement. Je suis très heureux de constater que nos frères de la CEDEAO veulent vraiment répondre à cet appel du président de la transition, c’est-à-dire, soutenir notre pays et l’aider à mener à bon port la transition.»

Quant à la participation de la Guinée au sommet de la CEDEAO, le ministre des Affaires étrangères dira en outre: «Cette question se trouve au niveau du président de la transition et de la CEDEAO. Nos attentes sont simples, les Guinéens doivent marcher ensemble, travailler ensemble pour accompagner la Guinée dans son choix de la transition.»

Éventuelle libération d’Alpha Condé?

Les missionnaires de l’institution ont affirmé aussi que la commission de la CEDEAO, dirigée par Jean Claude Kassi Brou, devra rendre compte aux chefs de l’Etat, après leur rencontre la semaine précédente avec la junte, sur la libération de l’ancien président Alpha Condé.

«Je crois qu’à la réunion du 07 novembre, des décisions seront certainement annoncées […]», rassurent de nouveau, ces diplomates.