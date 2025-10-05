Le spectacle était au rendez-vous à Boké, à l’occasion de la finale du tournoi de football U16 doté du trophée Monsieur Abdoulaye Keita. Après une rencontre disputée et pleine d’intensité, Tombola s’est imposé face à Batafon, raflant ainsi la coupe et inscrivant son nom au palmarès d’un tournoi qui devient, année après année, une véritable tradition sportive.

Ce rendez-vous, placé sous la présidence du Ministre Directeur de Cabinet de la Primature, Mohamed Lamine Sy Savané, a réuni 32 équipes et plus de 500 jeunes de moins de 16 ans, tous animés par un même rêve : écrire une page de leur histoire dans le football guinéen. Boké, au-delà de sa réputation de zone économique spéciale, prouve encore une fois qu’elle est aussi une terre de talents et de passion sportive.

En initiant ce tournoi, M. Abdoulaye Keita, Chef de mission au MESRSI et Coordonnateur du CPGE, a voulu offrir à la jeunesse une plateforme d’expression et d’opportunités. “Ce tournoi est avant tout un moment de partage, de détection et d’émotion, un espace où les jeunes peuvent montrer leur potentiel et rêver plus grand”, a-t-il confié.

La cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs hautes personnalités, parmi lesquelles le Dr Facinet Conté, Secrétaire général du MESRSI, le Dr Alhassane Makanera, Conseiller à la Primature, ainsi que de nombreuses figures locales et nationales. Le ministre Mohamed Lamine Sy Savané a, dans son allocution, salué la démarche du parrain :

“Nous avons tous le pouvoir d’apporter quelque chose de positif à cette jeunesse. Ces jeunes rêvent de devenir les stars de demain, et il est de notre devoir de leur offrir les moyens de transformer ces rêves en réalité.”

Prenant la parole à son tour, M. Abdoulaye Keita a tenu à remercier le ministre pour sa présence et son engagement constant en faveur du développement de Boké. Il a dédié cette belle organisation au Président de la République, le Général Mamadi Doumbouya, rendant hommage à son soutien indéfectible à la jeunesse guinéenne et rappelant “l’adhésion totale de la population de Boké à sa vision et à son leadership”.

Dans une ambiance de liesse populaire, Tombola a brandi la coupe sous les applaudissements d’un public conquis. Entre joie, ferveur et espoir, cette victoire dépasse le simple cadre sportif : elle symbolise la renaissance d’une jeunesse déterminée à se battre pour son avenir, balle au pied.