Lors de l’Assemblée générale du RPG Arc-en-ciel ce samedi 5 octobre 2024, l’ancien ministre du Commerce s’est exprimé sur la question de la jeunesse au sein des instances politiques du pays. Sa prise de parole, empreinte de critiques vis-à-vis des discours actuels sur la représentativité des jeunes dans le gouvernement de transition, a fait sensation.

Selon Marc Yombouno, de nombreux mouvements et groupes de soutien se multiplient en prétendant parler au nom de la jeunesse guinéenne, mais sans réelle légitimité. « Il y a tellement de mouvements de soutien de groupes partout qui parlent au nom de la jeunesse. Il y en a même qui pensent qu’il faut exclure la vieille classe, les anciens. Mais qui parle réellement au nom de la jeunesse ? Est-ce que ce sont vraiment des jeunes ? », s’interroge-t-il.

Il rappelle qu’en vertu de la Charte africaine de la jeunesse, adoptée par l’Union africaine, un jeune est défini comme une personne âgée de 15 à 35 ans. Cependant, il estime que cette définition est trop souvent ignorée dans les discussions actuelles. « Aujourd’hui, tout ce qu’on entend, c’est qu’Alpha n’a pas intégré de jeunes, que tout le gouvernement actuel est jeune. Mais pouvez-vous nommer trois personnes là-bas qui ont moins de 35 ans et qui parlent au nom de la jeunesse ? », a-t-il lancé, fustigeant ouvertement les “manipulations” flagrantes.

Marc Yombouno a également remis en question l’intégrité des responsables actuels qui, selon lui, dépassent l’âge requis pour être qualifiés de jeunes. Il invite ceux qui ont plus de 35 ans à démissionner pour prouver leur légitimité et exhorte à vérifier les actes de naissance pour faire la lumière sur la situation.

L’ancien ministre a aussi tenu à défendre le bilan de la jeunesse sous la présidence d’Alpha Condé. « À l’époque d’Alpha Condé, il y a eu des ministres nommés qui n’avaient pas encore 30 ans, comme Dormany Doré. Il y avait des ministres très jeunes. Nous-mêmes sommes entrés au gouvernement, et nous n’avions pas encore 40 ans. » Il ajoute que de nombreux jeunes ont occupé des postes stratégiques dans la gestion des finances publiques, notamment ceux de la génération des années 80, les “518”.

Ce proche d’Alpha Condé a appelé à un “débat plus sérieux et plus honnête” sur la question de la jeunesse dans le pays, en insistant sur la nécessité d’inclure toutes les classes d’âge dans la construction de la nation. « Comment peut-on aujourd’hui parler de jeunesse et affirmer qu’Alpha n’a pas travaillé là-dessus ? […] La nation, c’est l’ensemble de ces personnes-là, de différentes classes d’âge. Les gens ne connaissent pas l’histoire du pays », a-t-il conclu.