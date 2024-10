À l’occasion de l’ouverture du 19ème sommet de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), ce vendredi 4 octobre 2024, la Secrétaire générale, Louise Mushikiwabo, est revenue sur la récente levée de la suspension de la Guinée, décidée le 24 septembre dernier. Cette mesure marque une nouvelle étape pour le pays, bien qu’elle soit accompagnée d’exigences précises en matière de droits humains et de libertés.

La décision de l’OIF intervient dans un contexte où plusieurs acteurs politiques et de la société civile guinéenne ont exprimé leur surprise et parfois leur incompréhension face à la levée des sanctions. Cependant, Louise Mushikiwabo a tenu à clarifier que cette levée n’est pas synonyme de relâchement. « La suspension de la Guinée vient d’être levée avec une exigence d’efforts supplémentaires dans le domaine des droits et des libertés », a-t-elle affirmé, rappelant que le pays devra s’engager davantage dans ces domaines pour rester dans le giron de la communauté francophone.

La Secrétaire générale a également souligné la mise en place d’un mécanisme innovant de suivi et d’évaluation des États membres de l’OIF faisant l’objet de sanctions. Elle a notamment rappelé la situation actuelle de trois autres pays francophones – le Mali, le Burkina Faso et le Niger – suspendus de l’organisation. « Nous aimerions que ces trois pays reviennent dans la famille francophone », a-t-elle déclaré, insistant sur l’importance du dialogue et de l’écoute pour résoudre les crises.

Dans cet esprit, la réintégration de la Guinée est perçue comme un signal positif, mais elle reste conditionnée à une amélioration concrète de la situation des droits et libertés dans le pays. L’OIF, par ce geste, encourage un retour progressif à la normalité, tout en maintenant une vigilance accrue sur le respect des engagements pris par les autorités de la transition guinéenne.

Cette décision, qui s’inscrit dans une dynamique de dialogue, pourrait aussi ouvrir la voie à de nouvelles collaborations pour renforcer les processus démocratiques en Guinée. Toutefois, le chemin vers une pleine réhabilitation passe inévitablement par des réformes et des actions concrètes en faveur des droits de l’homme, un point sur lequel l’OIF semble intransigeante.