Fruit de cette école où il a suivi des cours durant ses études pré-universitaires, c’est avec un sentiment de réconfort et de fierté que le Président du Conseil National de la Transition a inauguré vendredi 04 octobre 2024, la bibliothèque du lycée régional Gamal Abdel Nasser de Faranah.

Pour Honorable Dr Dansa KOUROUMA, ce geste s’inscrit dans la dynamique de refondation initiée par le Général Mamadi DOUMBOUYA.

Une occasion pour lui, d’exprimer, en premier lieu, sa profonde gratitude à l’ensemble des encadreurs et enseignants. Ceux-ci, malgré les intempéries et les difficultés quotidiennes, s’investissent sans relâche dans l’accomplissement de leur noble mission. Dans des conditions dit-il, souvent précaires, ils ont su nous transmettre le savoir, encadrer et insuffler le courage nécessaire aux apprenants, pour poursuivre les études. Il soutient que leur engagement sans faille mérite le plus grand respect et une profonde reconnaissance.

Le Président du CNT déclare que l’ouverture de cette bibliothèque, bien que modeste, représente pour lui une contribution morale en tant qu’ancien élève de cet établissement. Il s’agit d’un hommage symbolique à ceux qui ont contribué à son éducation et à son épanouissement, malgré les défis auxquels de l’époque. Il a souhaité vivement que la jeunesse de Faranah, en particulier les élèves de ce lycée, trouve dans cette réalisation une source de fierté. Car, soutient-il, nombreux sont les responsables et autorités actuels qui sont passés par ces mêmes bancs.

Cependant, note le Président du CNT, au-delà de l’ouverture de cette bibliothèque, l’enjeu majeur reste d’encourager la jeunesse à la fréquenter régulièrement.

Dans la foulée, il annonce qu’une partie essentielle de son message s’adresse directement aux élèves. “Pour former de bons élèves, nous devons d’abord garantir la présence de bons enseignants. Ces derniers, qui ont fait de l’enseignement une véritable vocation, jouent un rôle central dans le progrès de notre société. Ils perçoivent l’art d’enseigner comme une quête précieuse, souvent au détriment des avantages matériels. À ces enseignants, je dis que votre véritable récompense réside dans l’au-delà. Que Dieu vous bénisse pour votre dévouement et votre abnégation” a déclaré Honorable Dr Dansa KOUROUMA.

Le Président du CNT, a enfin, lancé un appel solennel à tous les élèves de ce lycée : que le chemin menant à cette bibliothèque ne soit jamais désert. Qu’il soit constamment emprunté par des élèves avides de savoir, désireux de lire et de s’instruire à travers les ouvrages mis à leur disposition. Car, conclu-t-il, le livre demeure le socle et le sanctuaire du savoir.

Saran TRAORÉ (Transmis par la DCI-CNT)