Qui l’aurait cru ? Qui aurait pu imaginer que la Guinée en viendrait à regretter l’ère Alpha Condé ?

En seulement trois ans, le CNRD a plongé le pays dans une régression démocratique plus marquée que les onze ans de pouvoir d’Alpha Condé, ce dernier se targuant régulièrement que la liberté régnait en Guinée.

Même les 24 ans de règne du général Lansana Conté, un autre militaire, sont aujourd’hui perçus sous un autre jour. Bien qu’autocrate, il reste souvent le père du pluralisme politique et de la liberté de la presse en Guinée. Sa fameuse déclaration “Je n’ai pas peur de la critique” trône encore sur la Une du journal satirique Le Lynx.

L’arrivée du CNRD, avec ses promesses de justice, de lutte contre la mauvaise gouvernance et de réconciliation nationale, avait suscité d’immenses espoirs. Le peuple, avide de liberté et de démocratie, a salué la chute d’Alpha Condé sans savoir qu’il échangeait un fléau pour un autre. En réalité, ce qui semblait être une solution s’est révélé être le cœur du problème. Hélas, les Guinéens l’ont appris à leurs dépens.

L’interdiction des manifestations : un coup dur pour les libertés

Dès le 13 mai 2022, les putschistes interdisent les manifestations, puis dissoudront plus tard le FNDC, ce mouvement qui avait farouchement lutté contre le troisième mandat d’Alpha Condé.

Sous la transition, le sang a coulé. Les Forces Vives recensent plus de 60 morts, plusieurs blessés et des disparitions inquiétantes, dont celles de Foniké Mengué et Billo Bah, depuis le 9 juillet.

La liberté de la presse muselée

Jamais auparavant le droit à l’information n’avait été autant bafoué en Guinée. Cela commence par des restrictions d’internet en mai 2023 puis de novembre de la même année à février 2024, suivies du brouillage des ondes et de la fermeture des plus grands groupes de presse du pays. Les médias subissent une censure implacable, les voix discordantes sont étouffées, contraintes à l’exil ou au silence.

Pour couronner cette dérive autoritaire, la délivrance d’agréments aux associations et ONG vient d’être suspendue pendant quatre mois.

Au vu de cette situation alarmante, il est tentant de paraphraser l’écrivain Tierno Monénembo : le CNRD, qui devait être la solution, est en réalité devenu le véritable problème. Et La lumière de la vérité éclaire désormais une amère désillusion.