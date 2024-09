Alors qu’il est l’aube de son troisième mandat, obtenu au prix de plusieurs citoyens guinéens assassinés, Alpha Condé est réveillé ce dimanche 05 septembre 2021 par des détonations d’armes lourdes et de bruits de bottes dans son palais.

En octobre 2020, Alpha Condé se présente pour un troisième mandat, malgré la contestation de l’opposition et de la société civile avec de nombreuses victimes, le patron du RPG est investi président de la république pour la troisième fois, le 21 décembre 2020.

Quelques mois plus tard, alors qu’il était au pied du mur, le patron du groupement des forces spéciales créé quelques années plutôt décide avec son groupe de déposer leur bienfaiteur Alpha Condé et de s’emparer du pouvoir. Le 5 septembre 2021, au petit matin, Mamadi Doumbouya passe à l’action et marche sur le palais Sekhoutoureah.

Alpha Condé est mis aux arrêts, des images et une vidéo circulent à la mi-journée, on y voit Alpha Condé affalé sur un canapé, un pied sur le siège, le visage fermé, il porte une chemise quasi entrouverte et un jean délavé. Il est entouré de plusieurs soldats des forces spéciales avec le visage couvert d’une cagoule.

Le groupe de militaire annonce la dissolution de la Constitution en vigueur, des institutions, du gouvernement et la fermeture des frontières terrestres et aériennes. Un couvre-feu est instauré le même soir. Ils annoncent aussi la création du comité national du rassemblement et de la démocratie (CNRD).

Alors qu’au début tous avaient accueilli ce coup d’État avec euphorie, trois ans après, une crise de confiance qui ne dit pas son nom règne entre la junte au pouvoir et les coalitions politiques et citoyennes qui accusent la junte en place de vouloir s’éterniser au pouvoir.