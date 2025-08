Comme rapporté dans l’un de nos précédents articles, le corps sans vie d’un jeune homme d’une trentaine d’années, identifié sous le nom de Mohamed Soumah, a été retrouvé tôt dans la matinée du mardi 5 août, au quartier Nongo Village, secteur Moneya, dans la commune de Lambanyi.

Le président du conseil de quartier, Aly Sylla, qui s’est rendu sur les lieux, a livré plus de détails sur cette macabre découverte. “Ce matin, très tôt, on a été informé par les commerçants qui sortent tôt le matin, de la découverte d’un corps sans vie au quartier Nongo Village, secteur Moneya. Aussitôt, on a alerté la gendarmerie, la police, les unités de la Brigade Anti-Criminalité (BAC) mais surtout monsieur le procureur. Ce jeune venait derrière ses amis ici à Nongo, mais ses parents biologiques se trouvent au quartier Kiroty”, a-t-il expliqué.

Informé de la situation, le procureur général a immédiatement ordonné l’envoi d’une équipe de médecins légistes sur les lieux, en vue de déterminer les causes exactes du décès.

Les premières conclusions de l’examen médico-légal ont été communiquées par la secrétaire générale de la commune de Lambanyi, Kadiatou Amara Sylla. Selon elle, il s’agirait d’un décès sans intervention extérieure. “D’après les conclusions issues de l’équipe de médecin légiste dépêchée sur place, pour déterminer toutes les causes liées au décès, il s’est révélé qu’il s’agit d’une mort naturelle. Parce qu’il n’y a pas de traces visibles de violence sur le corps.”

À l’issue des premières investigations, les autorités locales ont autorisé la remise du corps à la famille du défunt pour son inhumation.