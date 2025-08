Un drame secoue la communauté guinéenne vivant à Brazzaville. Mamadou Yagouba, un ressortissant guinéen âgé de 42 ans, a été sauvagement tué dans la nuit du vendredi 1er au au samedi 2 août 2025.

Selon ses proches, il a été égorgé par des inconnus dans sa boutique, avant que ses agresseurs ne prennent la fuite avec son téléphone et une somme d’argent.

Alors qu’une enquête a été ouverte par les autorités congolaises, la famille de la victime déplore le silence du corps diplomatique guinéen en poste à Brazzaville.

Selon Mamadou Lamine Diallo, neveu de la victime, ce dernier aurait été aperçu pour la dernière fois à la sortie de la prière du vendredi. « Il a été tué dans une boutique qu’il gérait pour quelqu’un, afin d’avoir de quoi subvenir aux besoins de sa famille restée en Guinée », explique-t-il.

« C’est dans la nuit de vendredi à samedi qu’il a été attaqué dans sa boutique par des individus non identifiés. Nous avons été informés le samedi vers 11h, et avons immédiatement saisi le consulat guinéen. À notre grande surprise, on nous a demandé de gérer la situation nous-mêmes jusqu’au retour du consul. Depuis, nous n’avons vu aucun représentant de l’ambassade », déplore-t-il.

La famille indique s’être rendue auprès de la police dès la découverte du corps. Les autorités congolaises leur auraient alors demandé de patienter jusqu’au lundi pour la remise de la dépouille, le temps de faire avancer l’enquête.

Mais, ce lundi matin, la morgue leur a signifié qu’une autopsie devait d’abord être pratiquée, moyennant un montant de 350 000 francs CFA. « Depuis le drame, aucune démarche n’a été entreprise par l’ambassadeur ou un membre de la représentation diplomatique. En tant que principal représentant de l’État guinéen au Congo, il était pourtant de son devoir de nous accompagner et de veiller à ce que la lumière soit faite sur ce crime odieux, qui, faut-il le rappeler, n’est pas un cas isolé », s’indigne Mamadou Lamine Diallo.

À ce jour, le corps de Mamadou Yagouba, père de trois enfants, n’a toujours pas été inhumé. Les autorités locales affirment le conserver à des fins d’autopsie.