Alors qu’il avait rendu un verdict favorable à l’actuel ministre porte-parole du gouvernement, le Tribunal de première instance de Dixinn vient d’être saisi par l’UFDG à l’effet d’annuler sa décision “par défaut’ ordonnant la réintégration d’Ousmane Gaoual Diallo.

Dans son arrêt, le Tribunal avait déclaré “nul” l’acte d’exclusion de l’ex coordinateur de la cellule communication de l’UFDG en raison du non-respect des prescriptions du règlement intérieur du parti et ordonné sa réintégration. De plus, il avait indiqué que le parti dirigé par Cellou Dalein Diallo “n’a pas comparu durant toute la procédure, malgré les diligences du tribunal’’.

“L’UFDG n’a jamais reçu signification d’une assignation en nullité de décision et en réintégration datée du 16 octobre 2023, délivrée par Maître Alhassane Condé, Huissier de Justice à Conakry. L’UFDG n’a jamais été invitée à comparaître devant le Tribunal de Dixinn, ni par voie de citation, pour se défendre, de même que son collectif d’avocats chargé de sa défense. L’UFDG et son collectif d’avocats n’ont jamais eu connaissance de l’existence de ce procès ni de la procédure devant le Tribunal de Première Instance de Dixinn. Si tel avait été le cas, l’UFDG et son collectif d’avocats se seraient défendus pour faire échec à l’action de M. Ousmane Gaoual Diallo, lequel ne saurait prospérer en droit”, a précisé le parti dans son assignation contre le jugement civil N° 193 du 19 juillet 2024.

L’UFDG dénonce “une action montée de manière cavalière et clandestine dans le but d’induire le Tribunal en erreur et d’obtenir une décision frauduleuse” et “s’oppose donc vigoureusement à cette décision, qui manque de base légale, et demande sa rétractation pure et simple. En effet, le jugement invoque les articles 54 et suivants du règlement intérieur, alors que le règlement intérieur en vigueur comporte seulement 54 articles, l’article 54 étant le dernier article relatif aux dispositions finales”.

En conséquence, le camp de Cellou Dalein demande au Tribunal de première instance de Dixinn “de rétracter purement et simplement le jugement civil n° 193 du 19 juillet 2024, rendu par défaut, en toutes ses dispositions” et de ‘‘statuer à nouveau” pour “dire et juger” “en la forme et au fond” de la régularité de “la décision d’exclusion de M. Ousmane Gaoual Diallo”.

C’est une procédure judiciaire qui promet d’être longue et ardue. Difficile de dire comment tout cela va se terminer alors que le parti s’apprête à organiser son congrès en glissement depuis 2020!