Le mouvement dénommé Les Jaunes a officiellement lancé ses activités, ce mardi 4 août 2020 à Conakry en soutien aux idéaux du président Alpha Condé. En plus du ministre d’Etat, Naby Youssouf Kiridi Bangoura, le parrain du mouvement, l’événement a mobilisé plusieurs autres membres du gouvernement au nombre desquels, les ministres Bantama Sow de la Culture, Mouctar Diallo de la Jeunesse, Ismaël Dioubaté du Budget, Cheick Oumar Koulibaly des Télécommunications et Mme Hawa Béavogui des Droits et de l’autonomisation des femmes.

Les Jaunes se présentent comme étant «un mouvement transversal, interethnique et présent sur l’ensemble du territoire et regroupant toutes les couches sociales de la population avec pour ambition de défendre le bilan et porter la vision du chef de l’Etat» et dont le crédo reste «une mobilisation citoyenne dans la paix et la concorde avec un seul objectif : pousser le Pr Alpha Condé dans la poursuite de son œuvre pour la Guinée et les Guinéens».

Visiblement très satisfait par le lancement d’un tel mouvement, le ministre d’Etat, Naby Youssouf Kiridi Bangoura a félicité les initiateurs. «Je voudrais partager avec nos fils, nos jeunes frères quelques idées simples. Ce qu’ils ont en train de faire et ce qu’ils feront demain est totalement gratuit et bénévole. La jeunesse se caractérise par l’empathie et le bénévolat, la capacité d’agir pour le bien public, pour une idée à laquelle on croit sans attendre autre chose que d’atteindre l’objectif. C’est ce qui m’a séduit dès le premier jour quand ils ont commencé à m’exposer leur projet. La deuxième chose que je vais partager avec l’assistance ici c’est que Les Jaunes est un mouvement des mouvements. C’est un mouvement constitué par les associations qui existaient avant. Ils se sont donné la main pour faire face à un objectif immédiat et qui en même temps à long terme à savoir soutenir le professeur Alpha Condé pour l’élection et la mandature à venir. Je voudrais les féliciter pour ça».

Et d’ajouter: «je voudrais aussi noter que la politique change de forme avec Les Jaunes qui comptent utiliser les nouvelles technologies pour mobiliser les citoyens. Chers Jaunes, je voudrais vous renouveler notre engagement d’être à vos côtés derrière le professeur Alpha Condé. Ceux qui l’ont côtoyé depuis longtemps savent que le professeur Alpha Condé est un homme de conviction, de patience et d’énergie pour se mettre à la disposition de notre pays et se mettre à la hauteur de la tâche que le peuple guinéen lui a confié. La Guinée d’aujourd’hui n’est pas la Guinée d’hier et ne sera pas la Guinée de demain. C’est vous les jeunes filles et garçons qui incarnez cette histoire à venir», a indiqué le ministre d’Etat.

Le porte-parole, Charles Kolié a souligné que pour atteindre son objectif, le mouvement s’est déjà implanté à travers des antennes dans les 33 préfectures qui constituent des points focaux où les gens peuvent «se réunir, échanger, partager leurs points de vue sur les réformes entreprises par le gouvernement. Beaucoup de réformes ont été conduites que ce soit dans l’agriculture, le secteur hôtelier, les mines, l’énergie ainsi que les réformes sociétales notamment en faveur de la promotion féminine. Les couches les plus vulnérables sont prises en compte à travers des programmes de redistribution des ressources comme l’ANIES, l’ANAFIC et le FODEL. Tout ce travail est à soutenir et à amplifier dans les prochaines années. Qui mieux que le président bâtisseur peut jouer ce rôle de leader et de transformateur? C’est pourquoi, nous le choisissons unanimement pour porter notre idéal et continuer son œuvre. Aujourd’hui, il est mieux placé pour mener à bien l’achèvement de celle-ci. Il reste notre leader clairvoyant», a affirmé le porte-parole des Jaunes.

Pour justifier la création du mouvement Les Jaunes, le coordinateur Seinkoun Kourouma a évoqué les réformes majeures réalisées et en cours de réalisation dans le pays. «En une décennie, l’amour et la passion du Pr Alpha Condé pour la Guinée, actée par une décennie de réalisations et de réformes majeures transformant en profondeur notre société m’ont profondément marqué et marquera indubitablement et durablement chacun d’entre nous. (…) Nous les Jaunes appelons de tous nos vœux à la poursuite du projet de société ambitionné et mis en œuvre par le président Alpha Condé et dont les résultats visibles nous confortent et nous rassurent. A l’évidence, les acquis de cette dernière décennie sont un gage pour le peuple de Guinée d’un avenir radieux et nous aspirons à ce que cette passionnante aventure se poursuive. (…) c’est à la lumière de tout ceci que le mouvement national des patriotes Jaunes demande solennellement au Pr Alpha Condé de poursuivre son œuvre pour le bonheur du peuple de Guinée en se présentant aux prochaines échéances électorales d’octobre 2020».